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Один из пленных солдат КНДР хочет остаться в Украине: что ответил Зеленский

Один из пленных солдат КНДР хочет остаться в Украине: что ответил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

По словам президента, Украина готова отдать пленных корейцев в обмен на содержащихся в России наших воинов.

Президент Владимир Зеленский готов передать диктатору КНДР Ким Чен Ыну северокорейских солдат, взятых ВСУ в плен на Курщине. Однако для этого есть одно условие.

Об этом президент Зеленский сказал в своем традиционном видеообращении за 12 января.

По его словам, СБУ продолжает работать с пленными из Северной Кореи. Один из них изъявил желание остаться в Украине. Второй из них хочет вернуться в КНДР.

"Если Ким Чен Ын вообще помнит об этих своих гражданах и может организовать обмен на наших воинов, которые содержатся в России, мы можем передавать таких солдат. Бесспорно, будут и другие пленные из Северной Кореи. Я благодарен всем нашим подразделениям, которые пополняют для Украины обменный фонд", – сказал глава государства.

Напомним, что вчера, 11 января, ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

Сегодня президент Зеленский опубликовал видео допроса пленных северокорейцев.

Зеленский показал видео первого допроса пленных солдат КНДР

Зеленский показал видео первого допроса пленных солдат КНДР

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