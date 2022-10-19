Зеленский обратился к людям на оккупированных территориях: "Россияне будут пытаться забрать мужчин в свою армию"

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев, находящихся на оккупированных территориях о планах россиян мобилизовать их в свою армию.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 19 октября.

"Отдельно сегодня хочу обратиться к нашим людям во временно оккупированных районах юга и востока Украины. В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде так же, как в Донецке и Луганске. Избегайте этого так, как можете. Старайтесь уехать из оккупированной территории", – подчеркнул Зеленский.

В случае невозможности избегания "мобилизации" президент призывает немедленно сдаваться в плен.

"Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах, при первой же возможности старайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции. И главное – берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим нашим людям, которые рядом с вами. Наше общая задача – выстоять. Выстоять против этих неадекватов...", – добавил он.

Контрнаступление в Херсонской области

Украинские силы с начала октября, по данным МВД, уволили более 50 населенных пунктов Херсонщины. В Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

Тем временем советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что группировка элитных войск РФ в Херсонской области оказалась на грани разгрома. А военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинские защитники могут выбить российских оккупантов из Херсона в течение следующих нескольких недель.

Как сообщили в Херсонской городской военной администрации, в оккупированном Херсоне сейчас находятся от 20 до 25 тысяч российских военных. Сейчас у РФ есть существенные проблемы с их обеспечением. Ситуация в городе напряженная и сложная.

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказывает своей девушке, что ВСУ на южном направлении могут взять их в окружение. Захватчик говорит, что планирует побыть в Украине еще месяц, а потом будет убегать.