Зеленский обратился к миру немедленно остановить Россию и опубликовал страшные кадры с мест разрушений (фото)

"Если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны", — уверен Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу остановить агрессивные действия России и наказать за военные преступления, совершенные в Украине. Глава государства призвал это сделать как можно быстрее, пока другие агрессоры в мире не последовали примеру России и не начали войны в мире.
Об этом он написал на официальной странице Telegram. Публикацию также опубликовали на английском языке.
"Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей", – написал украинский президент.
Напомним, ночью 19 марта враг сбросил четыре снаряда по транспортной инфраструктуре между поселком Песковка и деревней Мигалки. К счастью, погибших нет, сооружения получили повреждения.
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