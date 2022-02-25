Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров

Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров

Зеленский готов сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы остановить смерти людей.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту страны-агрессора Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров.

Об этом он сказал во время видеообращения 25 февраля.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации ( Владимиру Путину — ред. ). На всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить смерти людей", — сказал Зеленский.

После этого украинский президент обратился в ВСУ с призывом держать оборону со словами "Вы все, что имеем".

"А теперь я хочу обратиться к ВСУ. Стойте крепко! Вы все, что у нас есть! Вы все, что защищает наше государство! Слава Украине!" — сказал Зеленский.