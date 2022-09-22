Зеленский обратился к россиянам и предупредил их о смерти, если пойдут воевать против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении высказался о мобилизации в России. Он посоветовал матерям российских военных не отправлять их на войну.

Владимир Зеленский обратился к россиянам, которые подлежат частичной мобилизации. Он предложил им не пополнять списки убитых.

Соответствующее видео появилось на его странице в соцсети.

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Так, Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке. Он обратил внимание на то, что в городах РФ накануне прошли немногочисленные протесты. И заметил, что благодаря украинской разведке знает реальное настроение людей в регионах России.

"Мы видим, что люди в Дагестане, Бурятии, других национальных республиках и областях России понимают, что их просто бросили. Бросили насмерть. Почему, например, дагестанцы или кто-либо еще должен погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому, что один человек в России так решил за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Вы молчали. Вы молчите”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно он добавил, что для россиян сейчас пришло время выбора. Для мужчин из РФ это выбор: умереть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор – потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или попытаться оградить их от гибели.

"Вы только вдумайтесь в количество людей, которых хотят забрать. Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение по мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин – главное, о чем они сейчас умалчивают”, — подчеркнул президент Украины.

Напомним, что в СБУ назвали агентурные сети, разоблаченные во время расследования дела Медведчука.

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