Зеленский обратился к россиянам: "Мы не простим, и вместо прощенного будет судный день"

Зеленский обратился к россиянам: "Мы не простим, и вместо прощенного будет судный день"

Оккупанты заплатят за все грехи, совершенные в Украине.

В Прощенное воскресенье Украина не простит и никогда не простит российских оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сегодня Прощенное воскресенье. День, когда мы всегда друг у друга просили прощения. У всех людей, у Бога. Но сегодня многие не вспомнили об этом дне, не вспомнили обязательные слова: "Прости меня". И обязательный ответ. : "Бог простит. И я прощаю". Кажется, эти слова потеряли сегодня смысл. По крайней мере, частично. После всего, что мы пережили, мы не простим расстрелянных жилых домов, мы не простим ракету, которую наша ПВО сбила сегодня над "Охматдетом", и еще больше 500 других таких ракет, которые ударили по Украине, по нашим людям Мы не простим расстрелы безоружных людей, разрушение нашей инфраструктуры Мы не простим сотни и сотни жертв, тысячи и тысячи страданий И Бог не простит ни сегодня, ни завтра, никогда. вместо прощенного будет судный день, я уверен в этом", – подчеркнул Зеленский.