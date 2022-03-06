Зеленский обратился к россиянам: "Мы не простим, и вместо прощенного будет судный день"

Оккупанты заплатят за все грехи, совершенные в Украине.
В Прощенное воскресенье Украина не простит и никогда не простит российских оккупантов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
"Сегодня Прощенное воскресенье. День, когда мы всегда друг у друга просили прощения. У всех людей, у Бога. Но сегодня многие не вспомнили об этом дне, не вспомнили обязательные слова: "Прости меня". И обязательный ответ. : "Бог простит. И я прощаю". Кажется, эти слова потеряли сегодня смысл. По крайней мере, частично. После всего, что мы пережили, мы не простим расстрелянных жилых домов, мы не простим ракету, которую наша ПВО сбила сегодня над "Охматдетом", и еще больше 500 других таких ракет, которые ударили по Украине, по нашим людям Мы не простим расстрелы безоружных людей, разрушение нашей инфраструктуры Мы не простим сотни и сотни жертв, тысячи и тысячи страданий И Бог не простит ни сегодня, ни завтра, никогда. вместо прощенного будет судный день, я уверен в этом", – подчеркнул Зеленский.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.