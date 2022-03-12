Зеленский обратился к россиянам: "Учитесь противостоять репрессиям, которые ваша власть планирует усилить"

Президент подчеркнул, что правительство РФ целенаправленно закрыло все свободные источники информации для граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам. Он подчеркнул, что ни одна страна мира не желала зла обычным гражданам России, не пыталась нанести какой-либо ущерб, пока правительство РФ не пошло войной против соседних государств.

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"Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь назад в 90-е. Ведь так вы называете ту эпоху – "лихие 90-е"? Время потрясений и бедности. Время очень ограниченных возможностей для простых людей и очень большого неравенства", — сказал президент.

По словам Зеленского, россияне, возможно, не до конца понимают, что происходит в их стране. Впрочем, власти РФ это прекрасно понимают и пытаются скрыть это от граждан.

"Возможно, сейчас из-за усилий пропагандистов большинство россиян еще не понимают, что их ждет. Но российские власти понимают это очень хорошо. Очень хорошо. И понимают очень подробно. И очень боятся. Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации. Да, в принципе, все источники информации. Даже Instagram и Facebook. Но современный мир научился бороться с такой цензурой", — заявил президент.

Зеленский призвал россиян не оставаться в информационном вакууме и искать доступ к информации.

"Мой совет россиянам, которые думают: ищите способы получать достоверную информацию. И берегите свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улицах. Они готовятся проверять, что у людей телефонах, что у людей в ноутбуках. Я специально вас предупреждаю: учитесь противостоять репрессиям, которые ваша власть планирует усилить. Потому что умеющие думать люди должны быть в каждой стране. И в России тоже", — добавил Зеленский.

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