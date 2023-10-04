Зеленский обратился к российской оппозиции: "Сделайте что-нибудь конкретное"

Зеленский считает, что живущие в России люди ничего не хотят слышать.

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал российской оппозиции, которая вроде бы недовольна путинским режимом, "сделать что-нибудь конкретное".

Об этом он заявил в интервью Sky TG24.

"Очень сложно посылать сообщения в Российскую Федерацию, создается впечатление, что живущие в России люди ничего не хотят слышать. Мы должны были видеть людей на улицах за последние 30 лет, потому что лидер России — это человек, который мог бы измениться. Но людям, которые находятся в оппозиции к тирании Путина, я могу только сказать, чтобы они продолжали двигаться вперед, другого выхода нет", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский рассказал о сложностях контрнаступления ВСУ.

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