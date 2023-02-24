Зеленский обратился к странам, не поддержавшим резолюцию о мире в Украине: "Это слабая позиция"

Глава государства рассказал, что Украине очень нужно делать шаги вперед, на встречу в страны африканского континента.

На Ганасамблее ООН, 24 февраля, 141 страна призвала Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины. В то же время, 7 стран высказались против. Среди них – Россия, Беларусь, Сирия и Северная Корея. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к тем странам, которые "поддержали" Россию.

С заявлением украинский лидер выступил на пресс-конференции 24 февраля.

Зеленский отметил страны, которые продолжают поддерживать Москву, что Украина теряет не только территорию, но и людей.

"Если ты не воюешь и никого не терял, наверное, очень сложно до конца понять, что происходит и какая это боль для каждого и каждой. Сложно донести эту информацию. Это слабая позиция – быть на расстоянии и говорить: "Мы не уверены, что таким образом". А каким образом? Неужели обязательно нужны война и потери, война и изнасилование, война и пытки? Неужели это должно прийти в каждый дом мира, чтобы люди уже оценили последствия этой кровавой войны и мысли — не так уж разумны, а чуть-чуть больные — руководства Российской Федерации? Неужели это нужно?", — сказал президент.

Он добавил, что именно благодаря журналистике и дипломатии следует доносить это тем странам, которые не понимают.

"Очень сложно доносить тем, кто против. Мы над этим работаем. Но есть шесть стран, что против. 141 страна — за. Там уважение суверенитета и территориальной целостности. И это уже ответ, как эти страны относятся к тому, что у тебя есть войска агрессора.В этой поддержке есть ответ — "да, они должны выйти из вашей суверенной территории", — считает Зеленский.

Глава государства отметил, что Украине очень нужно делать шаги вперед, на встречу в страны африканского континента.

"Я считаю, что мы очень плохо работали, долгие-долгие годы мы не обращали внимания. Мне кажется, это большая ошибка. Поэтому принята специальная программа расширения посольского присутствия в регионе, а также другие инициативы по продовольственной безопасности", — подытожил Зеленский.

Напомним, на Ганасамблее ООН 141 страна призвала Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины.

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