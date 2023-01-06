Зеленский обратился к украинцам и призвал учитывать сигналы воздушной тревоги в праздничные дни

Глава государства Владимир Зеленский призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги в эти праздничные дни.

Об этом украинский президент сказал в традиционном видеообращении поздней пятницы, 6 января.

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"Пожалуйста, помните, какое зло воюет против нас. Учитывайте сигналы воздушной тревоги, и особенно в эти праздничные дни. Наши бойцы ПВО сделают все возможное. Но, пожалуйста, помогайте им тем, что заботитесь о своей безопасности", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что "по состоянию на сегодняшний день для Украины больше ПВО, больше бронетехники, впервые — западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей. А это все означает больше защиты для украинцев и для всех европейцев от любых проявлений" российского террора".

Украинский лидер уверен, что Россия проигрывает войну. Также добавил, что на следующей неделе продолжит дипломатический марафон.

"Рашизм должен проиграть в этой войне — во всем и всюду. На земле, в небе, на море, в энергетике, в экономике, в политике и в конце концов — на скамье подсудимых в международном трибунале за эту агрессию против Украины. Каждый день мы вместе с партнерами приближаем этот приговор для террористов, ежедневно мир становится ближе.

На следующей неделе продолжу наш дипломатический марафон. Сделаем Украину еще сильнее! Я благодарю всех, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто держит Бахмут и Донетчину! Всем, кто двигается вперед в Луганской области! Всем, кто держит юг! Всем, кто защищает наше небо!", — заметил глава государства.

Россия готова нанести удар

Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства в пятницу, 6 января предупредил, что Россия готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому он призвал быть готовыми к возобновлению аварийных отключений.

Ранее в оперативном командовании "Юг" также информировали, что Россия может совершить очередную ракетную атаку на православное Рождество.

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