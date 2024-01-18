Зеленский обратился к украинцам и рассказал важные детали по поводу российских ракет

Во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, производимых за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 18 января. Он подчеркнул, что у российских ракет есть десятки критически важных компонентов, которые производят компании из свободного мира.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, производимых за границей, и многие из них – компаниями из свободного мира. Сегодня был соответствующий доклад руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко. Четкие факты. Так что блокировать пути обхода Россией санкций – это буквально блокировать террор. Я благодарен всем понимающим партнерам и каждому и каждому в мире, кто помогает нам в соответствующей работе”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что россияне усилили использование управляемых авиационных бомб на фронте.

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