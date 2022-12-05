Зеленский обратился к украинцам после массированного ракетного удара России (видео)

В понедельник, 5 ноября, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины после очередной ракетной атаки врага по нашей территории.

Владимир Зеленский отметил хорошую работу противовоздушной обороны и отметил, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий атаки.

"Желаю здоровья! Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО – большинство ракет сбили. Энергетики – уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!", — говорится в обращении.

Массированная ракетная атака России 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога во всех областях Украины. Россия снова выпустила ракеты по нашей территории. Большинство из них сбили силы ПВО.

Позже появилась информация о последствиях атаки. Так, в Запорожской области разбомбили несколько частных домов – два человека погибли, еще двое травмированы.

Одесса осталась без водоснабжения – все насосные станции обесточены из-за ракетных ракетных обстрелов оккупантов.

В "Укрэнерго" подтвердили, что есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.

Также стало известно, что на территорию Молдовы снова упала ракета.

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