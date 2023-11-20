Зеленский обратился к украинцам в конце 20 ноября: о чем важном сказал президент

Глава государства рассказал о планировании международной коммуникации.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 20 ноября обратился к украинским. Он подчеркнул, что проходит планирование международной коммуникации на ближайшие недели.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.
Владимир Зеленский провел несколько важных совещаний. Одно из которых, в частности, планирование нашей международной коммуникации на ближайшие недели.
“Провел сегодня несколько весомых совещаний. Первая – это планирование нашей международной коммуникации на ближайшие недели. Будут ответные события. Также провел совещания с руководителями разведки – и ГУР, и Службы внешней разведки. Обе структуры работают мощно. Благодарен за это”, — сообщил президент Украины.
Также состоялось совещание с главой правительства Денисом Шмигалем. На которой обсуждались перспективы направления трансграничного взаимодействия с Болгарией и Румынией.
"В частности, Премьер-министр доложил о переговорах с представителями Болгарии и Румынии – это направление трансграничного взаимодействия сейчас очевидно растет. Я благодарю партнеров", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что сотрудничество с партнерами позволяет рост товарооборота и увеличение рабочих мест.
"Это работа и морского коридора, и Дунайского экспортного кластера, и в целом товарооборот между нашими странами. Только с Румынией видим потенциал роста до 4 миллионов тонн товарооборота до конца этого года. Это очень мощно и очень поддерживает не только наше государство – рабочие места не только в Украине, но и в странах-партнерах. Весь регион растет, когда соседи сотрудничают. Уверен, добавим еще сотрудничество", — добавил Зеленский.
Напомним, что Зеленский встретился с прибывшим с визитом в Киев министром обороны США Ллойдом Остином.
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