Зеленский обратился к Южной Корее с просьбой помочь Украине оружием в борьбе с РФ

Президент отметил, что оружие поможет преодолеть угрожающего и другим странам агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи сегодня, 11 апреля.

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В своей речи президент поблагодарил Южную Корею за поддержку и помощь и заговорил о дополнительных поставках Украине оружия в борьбе против агрессии со стороны РФ.

"Мы нуждаемся, гораздо больше, чтобы выжить в этой войне против подготовленного противника, государства, которое не считает убытков и имеет бесчисленные запасы техники со времен Советского союза. Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетов, бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов. У вас есть то, что может быть незамамным для нас. Это — системы противовоздушной обороны, противотанковое, противокорабельное оружие", — сказал Зеленский.

Напомним, что Святослав Паламар, заместитель командира полка "Азов", заявил, что бойцы полка никогда не сдадут Мариуполь, но требуют внимания и помощи. По словам Паламара, несмотря на заявления политиков о постоянной связи с защитниками города, с ними не связываются уже более двух недель.

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