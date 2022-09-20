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Зеленский обратился в США с просьбой побуждать другие государства передавать Украине оружие

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Зеленский обратился в США с просьбой побуждать другие государства передавать Украине оружие

Фото: Associated Press

США являются лидерами в оказании Украине оружия и поддержки.

Поэтому Америка должна побуждать другие государства передавать Украине еще большее вооружение.

Об этом во время The Clinton Global Initiative сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда США дают Украине артиллерию, потом другие государства нас поддерживают и также предоставляют. Когда США признают (страну. – ред.) спонсором терроризма, демократии Европы также будут поддерживать эту инициативу. Поэтому, когда вы спрашиваете меня, чем США могут помочь, – быть лидерами Наши военные имеют внутреннюю устойчивость – это их любовь и уважение к родине, к Украине, но на поле боя рук и глаз мало", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также призвал США побуждать другие демократические страны оказывать большую помощь Украине, в частности, передавать необходимое вооружение.

Напомним, Трасс анонсировала военную помощь Украине, больше предоставленной в 2022 году.

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