Зеленский обратится к сенаторам США на закрытом брифинге касательно военной помощи — СМИ

Владимир Зеленский проинформирует сенаторов о ходе войны перед ключевым голосованием по военной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США на закрытом брифинге во вторник по защищенной видеоконференции.
Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на лидера большинства в Сенате Чака Шумера.
Как пишет издание, Зеленский проинформирует сенаторов о состоянии войны в Украине и о необходимости очередного пакета военной помощи за день до запланированного голосования в Сенате о переходе к законодательному механизму для оказания чрезвычайной внешней помощи на сумму $106 млрд, который включает более $61 млрд для Украины.
"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами... в рамках нашего завтрашнего закрытого брифинга, чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону этого голосования. Я прошу всех сенаторов присутствовать на этом важном брифинге", — сказал Шумер.
Напомним, в Сенате США назначили голосование по помощи Украине.
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