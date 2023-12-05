Зеленский обратится к сенаторам США на закрытом брифинге касательно военной помощи — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США на закрытом брифинге во вторник по защищенной видеоконференции.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

Как пишет издание, Зеленский проинформирует сенаторов о состоянии войны в Украине и о необходимости очередного пакета военной помощи за день до запланированного голосования в Сенате о переходе к законодательному механизму для оказания чрезвычайной внешней помощи на сумму $106 млрд, который включает более $61 млрд для Украины.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами... в рамках нашего завтрашнего закрытого брифинга, чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону этого голосования. Я прошу всех сенаторов присутствовать на этом важном брифинге", — сказал Шумер.

Напомним, в Сенате США назначили голосование по помощи Украине.

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