Зеленский общается с некоторыми командующими в обход Залужного — СМИ

Ситуация становится все более напряженной, по сообщениям СМИ.

По информации от источников Украинской правды Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, что мешает Залужному командовать всей армией.

Об этом говорится в статье Украинской правды : Война против политики. Что действительно происходит между Зеленским и Залужным”.

"Хорошие" и "плохие" ВСУ?

“Понимаете, иногда есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: “хорошие”, которыми командует Сырский и другие фавориты, и “плохие”, которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное – мешает командовать всей армией”, – рассказали источники издания.

Отмечается, что Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими разных родов войск, которое происходит в обход Залужного. Например, с командующими Сухопутных войск Александром Сырским или Воздушными силами Николаем Олещуком.

Прямой контакт с командующими ускоряет работу для президента, но дестабилизирует работу главкома ВСУ, узнающего часть информации от своих формальных подчиненных разве что на ставках, если узнает вообще.

Решения и последствия

Другим примером политического поведения Зеленского стала громкая медийная история по чистке среди областных военкомов. После расследования Украинской правды относительно неслыханного обогащения на войне одесского военкома, президент потребовал уволить всех руководителей областных центров комплектации и проверить их состояние.

Руководитель ДБР Сухачев пришел летом на Ставку и начал докладывать, как классно уволили военкомов. И после него слово дали Залужному, который прямо изысканно мокнул: “Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но тоже хочу озвучить свежие данные по мобилизации”. А там резкое падение по всем областям”, — рассказывает на условиях анонимности один из участников этого заседания.

То есть то, что с политической точки зрения выглядело быстрым и решительным исполнением запроса общества на справедливость, действительно имело сложные последствия с точки зрения военной.

Подобный эффект имеют и кадровые перестановки, как увольнение командующего ССО Хоренко, командующие медсил Остащенко или возможная отставка командующего Объединенными силами Наева.

Все эти военные с орбиты главкома Залужного и их увольнение вносит нестабильность в командную вертикаль. Уголовное дело против Наева за оборону юга, которое у Залужного расценивают как попытку подобраться к нему — еще одна глава в этой истории.

Но больше всего градус напряжения между президентом и главкомом ВСУ поднялся после начала контрнаступления на юге.

Предыстория

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, в частности, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, так как одинаково технологически оснащена, и война переходит к этапу позиционной борьбы.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой и что Украина не будет вести переговоры с Россией.

21 ноября Зеленский в интервью таблоиду The Sun заявил, что военные, которые собираются заниматься политикой, не должны "заниматься войной".

29 ноября издание The Economist написало, что параллельно с мрачной реальностью окопной войны становится все более напряженным "политическое поле битвы" в Киеве, президент Владимир Зеленский видит конкурента в главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, а политическая грызня вредит Украине.

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