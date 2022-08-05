Зеленский: "Обстрел запорожской АЭС – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора"

Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно неспособен безопасно использовать атомные технологии, убежден президент.

Оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и наглое преступление, это акт террора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 августа.

"Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством — спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли — от "Росатома" до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно неспособен безопасно использовать атомные технологии", — подчеркнул президент.

Напомним, российские оккупанты 5 августа во временно захваченном Энергодаре устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.

Затем вечером российские войска снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из реактивных систем залпового огня.

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