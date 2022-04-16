Зеленский обсудил с архитекторами и местными властями проблемы переселенцев и план восстановления городов

Зеленский обсудил с архитекторами и местными властями проблемы переселенцев и план восстановления городов

Архитекторы сообщили о ходе восстановления инфраструктуры и городов Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями местных властей, министерства инфраструктуры и архитекторами по решению проблемных вопросов переселенцев и разрушенных городов.

Об этом президент написал в Telegram.

"С архитекторами, Мининфраструктуры и местными властями работаем над проблемами, которые принесла война. Переселенцы, разрушенные города, очередь на квартиры, жилье для военных. Сделаем все возможное, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее", — говорится в сообщении.

Напомним, архитекторов просят рисовать скетчи будущего Харькова, Мариуполя, Бородянки.

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