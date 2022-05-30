Зеленский обсудил с главой МИД Франции помощь в вооружении, усиление санкций и приближение Украины к членству в ЕС

Зеленский обсудил с главой МИД Франции помощь в вооружении, усиление санкций и приближение Украины к членству в ЕС

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на активное участие Франции в процессе послевоенного восстановления.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудили помощь в вооружении, усилении санкций и приближении Украины к членству в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Хочу поблагодарить вас, Францию и президента Эммануэля Макрона за поддержку Украины, за постоянную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета", — сказал Зеленский.

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Отмечается, что собеседники обсудили помощь в вооружении, усилении санкций и приближении Украины к членству в ЕС.

Отдельное внимание также уделили проблематике разблокирования украинских портов с целью предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на лидерство Франции в борьбе с российским агрессором и защите европейских ценностей.

В рамках встречи была отмечена необходимость скорейшего введения шестого пакета санкций против РФ со стороны ЕС.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны Франции решения лидеров Европейского Союза о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС в июне.

При обсуждении использования Россией вопроса продовольственной безопасности как оружия в войне против Украины глава государства призвал французских партнеров не поддаваться на шантаж агрессора и давление с целью получить послабление во введенных против Москвы санкциях.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на активное участие Франции в процессе послевоенного восстановления.

Отдельно он поблагодарил за финансовую поддержку и помощь правительства Франции в лечении раненых украинских военных.

Напомним, Финляндия отказалась предоставить Украине особые условия по вступлению в Европейский Союз. Несмотря на это, в Хельсинки считают сегодня важным дать Украине надежду на членство.

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