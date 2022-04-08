Зеленский обсудил с представителями ЕС ответственность России за военные преступления в Украине

Зеленский обсудил с представителями ЕС ответственность России за военные преступления в Украине

Президент Украины также поблагодарил партнеров за финансовую поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем говорил об ответственности России за совершенные в Украине военные преступления.

Об этом глава государства заявил во время видеообращения к украинскому народу вечером 8 апреля.

"Ответственность неизбежна. Говорил сегодня об этом с представителями Евросоюза, прибывшими в Киев. С президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В течение дня они посетили Бучу и своими глазами увидели последствия оккупации. Увидели, сколько людей убили российские военные.

Я ценю готовность Евросоюза предоставить необходимую финансовую и техническую помощь для документирования и расследования российских преступлений. Благодарен президентке Еврокомиссии за личную вовлеченность и содействие в создании совместной следственной группы для установления полной правды о совершенном российскими оккупантами и привлечении к ответственности всех виновных.

Благодарен также и за финансовую поддержку - миллиард евро на оружие. Плюс сегодня мы договорились о еще 500 миллионах евро на оборонные нужды.

Провел переговоры с премьер-министром Словакии. Поблагодарил за беспрецедентную оборону и другую поддержку, за теплоту словацких сердец к украинцам и Украине", - сказал Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 44-го дня войны

Напомним, 8 апреля во время визита в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник о членстве в ЕС.

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