Зеленский обсудил с премьером Хорватии санкции против России и восстановление Украины

Зеленский обсудил с премьером Хорватии санкции против России и восстановление Украины

Зеленский побеседовал с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Ключевыми темами для обсуждения было усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах.

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем ужесточение санкционного давления на Россию и стратегию восстановления деоккупированных районов Украины.

«Украина говорит с Хорватией на одном языке – языке ценностей и борьбе за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для возобновления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны», — сообщил Зеленский.

Он добавил, что обсуждались вопросы интеграции Украины в ЕС и защиты энергетической свободы Европы.

«Спасибо за содержательные переговоры», – добавил президент.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с прибывшей в столицу главой немецкого Бундестага Бербель Бас. Шмыгаль обсудил с Бербель Басс стратегически важные направления сотрудничества: оружие, санкции, финансы и европейскую перспективу.

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