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Зеленский обсудил с премьером Норвегии усиление ПВО: речь шла о ракетах и FREYJA
Владимир Зеленский и премьер Норвегии Йонас Гар Стере обсудили дополнительные ракеты-перехватчики для Украины, развитие антибаллистической программы FREYJA и подготовку к зиме.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Одной из главных тем переговоров стало усиление украинской противовоздушной обороны.
По словам Зеленского, стороны обсудили потребности Украины в ракетах-перехватчиках, дальнейшую работу над антибалистической программой FREYJA и подготовку страны к прохождению зимы.
В начале встречи президент также выразил соболезнования в связи со смертью короля Норвегии Гаральда V.
Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку со стороны норвежской королевской семьи и народа Норвегии.
Президент поблагодарил Йонаса Гару Стере за встречу и неизменную поддержку Украины.
Напомним, что Трамп и Зеленский готовят личную встречу: в МИД сообщили подробности