Зеленский обсудил с премьером Норвегии усиление ПВО: речь шла о ракетах и FREYJA

Зеленский в Норвегии / © president.gov.ua

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Одной из главных тем переговоров стало усиление украинской противовоздушной обороны.

Реклама

По словам Зеленского, стороны обсудили потребности Украины в ракетах-перехватчиках, дальнейшую работу над антибалистической программой FREYJA и подготовку страны к прохождению зимы.

Реклама

В начале встречи президент также выразил соболезнования в связи со смертью короля Норвегии Гаральда V.

Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку со стороны норвежской королевской семьи и народа Норвегии.

Президент поблагодарил Йонаса Гару Стере за встречу и неизменную поддержку Украины.

Напомним, что Трамп и Зеленский готовят личную встречу: в МИД сообщили подробности

Реклама

Новости партнеров