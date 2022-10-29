Зеленский объяснил, из-за чего украинские беженцы не могут возвращаться домой

Вопросы ПВО наиболее актуальны для Украины, ведь на земле оккупанты ничего не могут сделать с Украиной.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские войска постоянными ракетными ударами и атаками дронами-камикадзе не дают уехавшим за границу украинцам возвращаться домой.

Об этом украинский лидер заявил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

По словам Зеленского, вопросы противовоздушной и противоракетной обороны наиболее актуальны для Украины.

"Вопросы противовоздушной и противоракетной обороны наиболее актуальны. Они заставляют наших людей не возвращаться домой. Для нас важно, чтобы возвращались семьи и дети, но нам нужно их защищать", — высказался президент.

Зеленский сказал, что любые системы ПВО важны, ведь они сохранят жизнь мирных людей.

"Для нас это приоритет. Любые системы важны, они сохранят жизнь наших людей. ... США являются лидерами, они задают тренд этой помощи. На земле Россия с нами ничего поделать не может. С первых дней войны я говорил о закрытии неба. А это ПВО, ПРО и авиация. Именно этого нам не хватает. Помочь защитить нам наше небо", — добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ежедневно работает с партнерами, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины и другие оборонные возможности.

В обращении в ночь на 28 октября президент Владимир Зеленский заявил, что только за двое суток российские оккупанты выпустили в сторону Украины более 30 дронов. По его данным, украинские защитники не допустили прорыв вражеских "шахидов" вглубь страны и приземлили 23 дрона. Кроме того, были уничтожены вражеская управляемая авиационная ракета Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и очередной штурмовик Су-25.

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