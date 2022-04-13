Зеленский объяснил, как можно убрать санкционные лазейки, которыми постоянно пользуется РФ

По мнению президента, ЕС должен прекратить спонсировать российскую военную машину.

Прежде всего, необходимо нефтяное эмбарго. И четкая готовность Европы к отказу от всех российских энергоносителей. Евросоюз должен перестать спонсировать российскую военную машину.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 13 апреля.

"Западную санкционную политику рассмотрела сегодня и группа международных экспертов под руководством Майкла Макфола и Андрея Ермака. Группа работает уже три недели. Состоит из международных и украинских экспертов, занимающихся оценкой введенных санкций и того, как Россия пытается их обойти", — отметил президент.

Зеленский добавил, что группой подготовлены конкретные предложения, как можно убрать санкционные лазейки, которыми пользуется постоянно Россия, и как усилить санкции, чтобы это было ощутимо для Москвы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ни его Офис официально не обращались в Киев по поводу визита в Украину.

Читайте также: