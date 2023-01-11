Зеленский объяснил, почему и для кого российские пропагандисты распространяют лживые заявления о "взятии" Соледара

Украинский президент Владимир Зеленский опроверг информацию, что якобы россияне "захватили" Соледар Донецкой области. Распространяя ложь, пропагандисты хотят поддержать мобилизацию в РФ.

Об этом глава государства сказал в традиционном видеообращении в среду, 11 января.

"Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара – почти полностью разрушенного оккупантами города – будто это какое-то достижение России. Они будут подавать – и уже подают – это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию», – объяснил глава государства.

Зеленский заметил, что потенциал украинской армии растет.

"Но бои продолжаются. Донецкое направление – держится. И мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону. Наш потенциал растет. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом", — сказал он.

Жестокие бои за Соледар

Соледарь Донецкой области стал новой мишенью ВС РФ и наемников ППК "Вагнер" на Бахмутском направлении. После месяцев неудачных попыток взять Бахмут, кафиры атаковали Соледар большими силами, зашли в город, но украинские военные остановили их продвижение.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что ППК "Вагнер" бросила на штурм Соледара свои лучшие подразделения — ветеранов с опытом боевых действий в Сирии, Ливии и других горячих точках.

По последней информации от Генштаба ВСУ, Россия, несмотря ни на что, пытается выйти на административные границы Донецкой области. Враг проводит наступательные действия на Бахмутском направлении, пытаясь взять под контроль Соледар и пути снабжения наших подразделений. оккупанты терпят большие потери, но бои продолжаются.

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