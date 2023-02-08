Зеленский объяснил, почему из Бахмута не отводят войска: "Должны держаться, пока не получим оружие"

Президент также заметил – если оккупанты захватят Бахмут, то захотят пойти дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные должны держаться в Бахмуте до тех пор, пока государство не получит необходимое вооружение.

Об этом глава государства рассказал в интервью Le Figaro.

Зеленский отметил необходимость защитников Бахмута держаться, "пока мы не получим оружие".

"Вы должны смотреть на это с точки зрения военных и спецслужб. Все это вопрос времени. Во время войны время не имеет того же значения. Мы должны держаться, пока не получим оружие", — рассказал украинский президент.

Он добавил, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, ведь российские войска полностью разрушили город артиллерийскими обстрелами.

"Но если они возьмут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?" – заметил Зеленский.

Напомним, в СМИ появилась информация, что американские чиновники советуют Украине отойти от Бахмута, чтобы дождаться оружия и собрать ресурсы для наступления весной. Однако Зеленский публично заявлял, что отвода войск от Бахмута не будет.

Военный обозреватель и экс-спикер ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что судьба Бахмута напрямую зависит от того, удастся ли украинским бойцам удержать хотя бы одну линию снабжения.

В своем новом обзоре американские аналитики Института изучения войны сообщили, что военное командование РФ ставит нереалистичные сроки и спешит начать наступление для захвата всей Донетчины. Однако у российской армии нет достаточной боевой мощи.

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