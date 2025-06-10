Зеленский объяснил, почему мобилизация в Украине сложнее, чем в России

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украина ежемесячно мобилизует около 27 тысяч человек, в то время как Россия от 40 до 50 тысяч, поскольку ее потери значительно больше. По его словам, мобилизация — это вызов каждой войны, и Украина не исключение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Valas.online.

«Мы хотим, чтобы эта война окончилась. Люди устают. Но мы должны продолжать борьбу», — подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что в Украине мобилизация проводится в пределах военного положения, а ситуация осложняется нехваткой ресурсов.

«Я не считаю, что мы должны мобилизовать людей с 18 лет, — заявил Зеленский. — Мы дали им возможность служить добровольно, заключив контракты, если они этого хотят».

Президент подчеркнул, что война — это не только количество людей. Ключевую роль играют оружие, технологии, деньги и политическое давление.

Зеленский напомнил, что операция «Паутина» доказала преимущество технологий над численностью, и призвал партнеров ужесточить санкции против российских финансовых потоков, финансирующих войну.

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«Тысячи украинцев на передовой до сих пор воюют без должного оружия. Мы делаем все, что можем, но этого недостаточно без помощи мира», — подытожил Зеленский.

Напомним, по словам народного депутата Федира Вениславского, текущие темпы мобилизации в Украине позволяют компенсировать потери Вооруженных сил, хотя в идеале эти темпы должны быть выше.

Кроме того, по его словам, в парламенте продолжается обсуждение ограничения выезда за границу для мужчин в возрасте до 23-24 лет. Соответствующая инициатива стремится сохранить связь молодежи с Украиной и не допустить ее окончательного выезда.

«Этот вопрос обсуждается среди нардепов и в нашем комитете… Есть консенсусная договоренность с разными группами и фракциями, чтобы в ближайшее время принять решение. Мы не должны терять нашу уезжающую и не возвращающуюся молодежь», — отметил Вениславский.

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