Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский объяснил, почему не уехал из Украины после полномасштабного вторжения России

Дата публикации
Просмотры
9404
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский объяснил, почему не уехал из Украины после полномасштабного вторжения России

Офис Президента Украины

Президент не уехал за границу, несмотря на получение подобных предложений.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не уехал за границу после полномасштабного вторжения России, ведь у него не было даже такой мысли. Кроме того, президент убежден, что его отъезд сыграл бы на руку врагу.

Об этом Зеленский рассказал в интервью BBC.

"Мне не все равно просто, что происходит в моей стране. Мне не все равно, что происходит с украинцами. Я один из них. Как я могу это бросить? Это невозможно просто, невозможно. У меня даже мысли не могло быть такой. У меня не было бы даже мнения такого, если бы я не был президентом. Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить? А сейчас, когда это для меня высокая ответственность, я не мог этого сделать. Это во-первых", — сказал президент.

Он убежден, что это был бы один из шагов по дестабилизации Украины и раскол. Также не было бы такой единой позиции Вооруженных сил, президента и народа Украины, считает Зеленский.

Президент добавил, что не надеется, а уверен в победе Украины в войне с РФ.

Напомним, в Кремле заявили, что условием возможной встречи президента страны-агрессорки Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского есть документ о мирном соглашении, готовый для подписания лидерами двух стран.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 50-го дня войны

Обращение Владимира Зеленского по итогам 50-го дня войны

Читайте также:

Следующая публикация