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Зеленский объяснил, почему РФ может прибегнуть к подрыву Запорожской АЭС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2568
Время на прочтение
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Зеленский объяснил, почему РФ может прибегнуть к подрыву Запорожской АЭС

Российские оккупанты не уменьшают свое присутствие на ЗАЭС / Фото: ГУР Минобороны

Сейчас на Запорожской АЭС сейчас находятся представители "Росатома".

Россия хочет взорвать Запорожскую атомную электростанцию с целью вынудить мир "давить на Киев", чтобы прекратить войну на условиях Путина, а также для дестабилизации ситуации в Украине.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу  NBC News.

По словам главы государства, предоставление Украине оружия союзниками небольшими партиями только затягивает российско-украинскую войну.

"Если нам массово передадут военное оборудование, которое сейчас находится на балансе у наших партнеров, мы скорее победим", – добавил президент.

В то же время глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отмечает, что на Запорожской АЭС сейчас находятся представители "Росатома", а потому от оккупантов можно ожидать чего угодно.

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Дата публикации
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