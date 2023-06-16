Зеленский объяснил, почему РФ может прибегнуть к подрыву Запорожской АЭС

Сейчас на Запорожской АЭС сейчас находятся представители "Росатома".

Россия хочет взорвать Запорожскую атомную электростанцию с целью вынудить мир "давить на Киев", чтобы прекратить войну на условиях Путина, а также для дестабилизации ситуации в Украине.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News.

По словам главы государства, предоставление Украине оружия союзниками небольшими партиями только затягивает российско-украинскую войну.

"Если нам массово передадут военное оборудование, которое сейчас находится на балансе у наших партнеров, мы скорее победим", – добавил президент.

В то же время глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отмечает, что на Запорожской АЭС сейчас находятся представители "Росатома", а потому от оккупантов можно ожидать чего угодно.

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