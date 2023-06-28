Зеленский объяснил, почему России выгодно, чтобы Украина была в НАТО, и высмеял Путина из-за бункеров

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что России должно быть выгодно, чтобы Украина была в НАТО, ведь это оборонный союз, который никогда не нападает на своих соседей.

Об этом он сказал 28 июня во время выступления в Верховной Раде.

Зеленский подчеркнул, что украинцев не должно волновать будущее России после поражения в жестокой войне против Украины. Наше государство должно позаботиться о собственной безопасности.

"Как полноправный член НАТО Украина будет гарантировать, что в нашем регионе будет царить мир и свобода. И для России сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают", — подчеркнул президент.

Украинский лидер отметил, что НАТО никогда не нападает на своих соседей, в отличие от России, а лишь защищает своих членов от агрессии.

"Россия как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, а, следовательно, и Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО. Это может быть кому-то не видно только из московских или валдайских бункеров, весь мир это видит", — сказал он.

Напомним, Зеленский назвал две фундаментальные слабости НАТО и как их можно избавиться.

Также министр обороны Алексей Резников считает, что Украину можно пригласить в НАТО, в частности, потому, что украинские военные – единственные в мире, у которых есть боевой опыт в сдерживании российской армии.

Читайте также: