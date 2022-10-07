Зеленский объяснил, почему Россия снова заговорила о мирных переговорах

Зеленский подчеркнул, что российская армия посыпалась на поле боя, а потому ей нужно выиграть время для накопления сил.

Глава государства Владимир Зеленский объяснил, что страна-агрессорка Россия манипулирует мирными переговорами, чтобы остановить процесс деоккупации Украины.

Об этом украинский президент сказал, выступая на заседании Европейского Совета в пятницу, 7 октября.

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"Мы должны сохранять политическую принципиальность. Это важно именно сейчас, когда российские силы наконец-то посыпались на поле боя, и наши герои ежедневно освобождают деревню за селом, город за городом. Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама и отвергла, начав эту войну", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия не хочет никаких переговоров, а делает это, чтобы выиграть время для перегруппировки и накопления сил.

"Очевидно, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров. Потому что если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова ударить. Мы должны не дать ей сделать это", – сказал он.

Россия снова умоляет о переговорах

6 октября спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в очередной раз призвала Киев сесть за стол переговоров по войне. Однако украинские политики дали четкий ответ, что разговаривать со страной-террористкой не собираются. Матвиенко заявила о готовности РФ прекратить военные действия, но на своих условиях.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что переговоры будут, но только с новыми российскими властями. А Матвиенко он порекомендовал думать "о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге".

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