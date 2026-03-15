Зеленский объяснил, почему Россия теряет на фронте до 35 тысяч солдат ежемесячно

Владимир Зеленский заявил, что Россия ежемесячно теряет на фронте до 35 тысяч военных / © Associated Press

Россия готовила большую наступательную операцию, которую планировала начать в конце прошлого года и продлить весной. Однако украинские силы смогли сорвать эти планы благодаря собственным контрдействиям.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинская армия совершила контрнаступательные действия, чтобы не допустить реализации масштабного российского наступления.

Россия подготовила большую наступательную операцию, которую они хотели начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. В ответ мы провели свои контрнаступательные действия, чтобы не допустить масштабного российского наступления», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что результат этой операции измеряется не только территориальными достижениями, но и сохраненными жизнями украинских военных.

«Это был успех не только через территорию, но и через наших людей, а также потому, что мы предотвратили масштабное российское наступление», — подчеркнул он.

FPV-дроны уничтожают российские войска

Зеленский также отметил ключевую роль беспилотников в сдерживании русских войск.

«Все это в значительной степени стало возможным благодаря нашим дроновым технологиям. Россия начала терять 30-35 тыс. военных ежемесячно из-за дронов — FPV и других типов дронов», — заявил президент.

По его словам, именно развитие дроновых технологий позволяет Украине эффективно противодействовать российской армии и срывать ее наступательные планы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что российский диктатор Владимир Путин получает все больше уверенности в продолжении войны против Украины.

Зеленский подчеркнул, что Путин не собирался останавливать войну против Украины, а лишь имитировал готовность к переговорам.