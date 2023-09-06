Зеленский объяснил, почему Россия ударила ракетами по рынку в Константиновке

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему российская террористическая армия нанесла ракетный удар по рынку в Константиновке Донецкой области. Он подчеркнул, что это связано с неудачами оккупационных войск на фронте.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Киеве.

Президент Зеленский подчеркнул, что оккупанты целенаправленно ударили по рынку в Константиновке, где всегда было большое скопление людей.

"Очередной умышленный теракт Российской Федерации. Мы понимаем, что там происходит, из чего они ударили по нам. Они всегда бьют в этом регионе. А сейчас они намеренно прицельно ударили по рынку. Удар просто по рынку, по магазинам, по аптеке. Я много раз был в Константиновке со своей командой, и кто знает это место, прекрасно ориентируется, что это гражданское место. Там и в помине нет никаких воинских частей", — пояснил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что когда российские террористы терпят неудачи на фронте, они сразу устраивают теракт с массовыми жертвами. Президент подчеркнул, что российский террор нужно победить.

Напомним, 6 сентября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по городу Константиновке Донецкой области. На месте трагедии погибли 17 человек, среди которых есть ребенок.

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