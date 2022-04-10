Зеленский объяснил, почему власти России не признают своей вины и "превратились в монстров"

Украинский президент считает, что перекладывание Россией собственной вины на другую сторону происходит из-за трусости, которая переросла в катастрофу.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти России перекладывают вину за все свои военные преступления на украинскую сторону из-за трусости.
Об этом он говорил во время своего обращения вечером в воскресенье, 10 апреля.
Украинский лидер напомнил, как еще восемь лет назад российские оккупанты захватили Крым и уничтожили нормальную жизнь на Донбассе, но во всем обвинили власть в Киеве.
“Они сбили малазийский "Боинг", а мы якобы виноваты. Они восемь лет убивали людей, детей на нашей земле, а мы якобы виноваты. Они разрушили наиболее мощный промышленный регион Востока [Украины] и Европы, а мы виноваты, Они сломали жизнь миллионам людей, а мы якобы виноваты. Они начали против нас полномасштабную войну, а мы якобы виноваты. Они потратили на удары по Украине уже более 2 тысяч ракет, бесчисленное количество авиационных бомб, артиллерийских снарядов, мин, а мы якобы виноваты”, — перечислил Владимир Зеленский.
По мнению украинского президента, такое перекладывание собственной вины на другую сторону происходит из-за трусости, которая переросла в катастрофу.
“Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них”, — подчеркнул он.
Напомним, ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время выступления за заседании Совета безопасности ООН оговорился, когда хотел снять ответственность с российских солдат, совершивших массовые убийства мирных жителей Киевской области.
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