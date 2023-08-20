Зеленский объяснил, почему ВСУ до сих пор не начали активное контрнаступление

Глава государства объяснил, почему до этого времени украинские защитники еще не начали активно продвигаться вперед.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что у Украины не было достаточно оружия и другой техники, чтобы начинать активное контрнаступление.

Об этом он сказал 20 августа во время пресс-конференции с премьер министром Дании Мэтте Фредериксен.

"Если у вас есть дефицит бронированной техники, дефицит танков…, то вы просто потеряете людей. Могли погибнуть тысячи человек. Вы пройдете один, два, три или пять километров, но вы потеряете тысячи человек. Они просто погибнут, а вы не достигнете той цели, которая нам всем нужна. Это деоккупация — полная деоккупация — всей нашей территории", — объяснил президент.

Зеленский отметил, что Украина ожидала пока у нее появятся мощности для контрнаступления. В то же время россияне, по словам президента, пользовались этим моментом и активно минировали территорию и строили укрепления.

"Многие укрепления они сделали еще 8 лет назад…, начиная с 2015-2016 годов… Они это делали на Донбассе после его оккупации", — рассказал президент.

В то же время он добавил, что не может критиковать партнеров, ведь Украина все же получила от них поддержку.

Напомним, издание The Economist сообщило, что украинское наступление в начале лета повлекло за собой большие потери, поэтому теперь Украина изменила тактику и акцент делается на подавлении врага артиллерией, беспилотниками и радиоэлектронной борьбой (РЭБ).

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