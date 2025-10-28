Зеленский объяснил свои слова о "двух-трех годах войны": что президент имел в виду

Владимир Зеленский и Дональд Туск

Президент Владимир Зеленский объяснил контекст заявления премьера Польши Дональда Туска о том, что Украина вроде бы готова воевать еще два-три года. По словам главы государства, речь идет не о продолжительности войны, а о периоде, в течение которого европейские партнеры должны гарантировать стабильную финансовую помощь Украине.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.

"Когда кто-то говорит, что Украина еще готова несколько лет воевать, я подчеркиваю - мы не будем десятилетиями воевать. Но Европа должна показать, что в течение определенного времени сможет стабильно поддерживать Украину финансово. И поэтому у них в голове есть такая программа - два-три года", - отметил Зеленский.

Президент пояснил, что такая поддержка необходима не только фронту, но и выплатам военным, восстановлению инфраструктуры и обеспечению стабильности. Он также подчеркнул, что замороженные российские активы должны стать главным источником финансирования помощи Украине как в военных целях, так и для послевоенного восстановления.

"Есть "русские" активы — либо мы тратим их на оружие, либо на восстановление. Для Путина самое страшное, что Европа показала: финансового истощения Украины не будет. Это сигнал — мы не сдадимся, и партнеры не сдадутся", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью заявил, что, по его мнению, Украина "бесспорно выживет как независимое государство", однако выразил обеспокоенность, сколько еще будет продолжаться война и какие потери понесет страна.

"Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова воевать еще два-три года", - заявил Туск.