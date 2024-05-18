Зеленский оценил перспективы нового контрнаступления ВСУ и назвал условие

У Украины есть перспективы для нового контрнаступления. Но сначала нужно стабилизировать фронт и остановить наступление России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью AFP.

"Есть перспективы. Для этого надо, прежде всего, стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас она нестабильна. Сейчас их очередь. Их нужно остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д.", — заявил глава государства.

На вопрос о том, будет ли контрнаступление ВСУ в 2025 году, Зеленский ответил: "Не могу сказать. Но знаю (когда будет, — ред.), но не могу (сказать, — ред.)".

Наступление россиян на Харьковщину 2024: последние новости

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что после визита Путина в Китай российские оккупационные войска получили приказ активизировать наступление на нескольких направлениях, но из-за значительных потерь они вряд ли смогут продолжать эффективные боевые действия без дополнительных ресурсов.

В свою очередь диктатор Российской Федерации Владимир Путин заявил, что якобы настоящая цель наступления его армии в Харьковской области связана с созданием так называемой санитарной зоны. Мол, они не планируют захватывать областной центр.

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