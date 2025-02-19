Зеленский оценил производство оружия Украиной: "Будем рассчитывать на себя"

Как отметил Зеленский, независимо от того, когда будет дипломатическое движение по окончании войны, мы не можем рассчитывать только на партнеров.

Сегодня Украина производит 30% всего необходимого пакета оружия. Этого недостаточно, но очень немало.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это больше, чем отдельно каждая из стран Европы сегодня делает", – подчеркнул он.

По словам украинского лидера, следует помнить, что нашим соседом является террористическая Россия.

"Пока Украина не в НАТО, мы будем рассчитывать и на партнеров, но прежде всего – на себя. Ключевое", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что мы будем увеличивать производство дронов, РЭБов, артиллерии прежде всего.

Ранее Зеленский сказал, что Украине война обошлась в 320 млрд долларов. Из них 120 млрд дал народ Украины, налогоплательщики, и 200 млрд – США и ЕС.

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