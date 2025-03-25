Зеленский оценил текущую ситуацию на фронте: "это новые дистанции испытания"

Несмотря на существующие дефициты на фронте, в Украине есть и положительные наработки.

Несмотря на сложности и дефициты, ситуация на фронте для Украины сейчас не плохая и армия находится "в нормальной форме".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник, 25 марта.

"У нас, несмотря на то, что тяжело – очень тяжело и сложно – я считаю, что у нас фронт в неплохом состоянии на сегодняшний день, хотя желательно лучше. Безусловно, есть вызовы, безусловно, есть дефициты. Но, в принципе, где-то мы что-то там, знаете, наработали. И по снарядам, и по помощи где-то разблокировали. Я считаю, что неплохо", – отметил президент.

По его словам, оборонные контракты выполняются, в том числе появляются новые дроны.

"Это новые дистанции испытания. Я считаю, что это неплохая наша сторона, потому что мы понимаем, армия – это наша гарантия безопасности. И потому я с этого начал. И потому и на переговорах это важно, когда ты держишь удары. Да, и это нормально", – заметил Владимир Зеленский.

Напомним, Силы обороны продвинулись в Демидовку вдоль государственной границы на северо-западе Белгородской области РФ на фоне продолжения украинских атак в этом районе. В пограничные гремят бои.

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