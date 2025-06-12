Зеленский назвал, что может стать "идеальным сценарием" для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на тактические успехи России на фронте, Кремль постепенно теряет силы, а его стратегические цели остаются недостижимыми. По его словам, Москва рассчитывает на усталость Запада, но ее ресурсы иссякают.

Его слова цитирует Politico.

"Путин знает, что российская экономика страдает. Он пытается выиграть время", - отметил Зеленский, добавив, что ужесточение санкций способно еще больше ослабить российский арсенал и уменьшить интенсивность атак.

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Президент подчеркнул, что единственным шансом для России на победу является сворачивание поддержки со стороны союзников Украины.

"Отказ американцев от помощи - было бы идеальный сценарием для Путина", - сказал он.

На вопрос, бывают ли у него сомнения, Зеленский вспомнил Уинстона Черчилля, который во время Второй мировой сталкивался с моментами отчаяния.

"У меня не меньше сомнений, чем у любого другого в Украине. Но разница в том, что я президент. Поэтому до конца войны я никогда не покажу никаких моментов слабости. И я никогда ни с кем не поделюсь своими темными днями", - сказал глава государства.

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Кроме того, Зеленский заявил о планах россиян захватить Одессу.