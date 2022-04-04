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Зеленский официально создал делегацию для переговоров с РФ о гарантиях безопасности Украины: кто в нее входит

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Зеленский официально создал делегацию для переговоров с РФ о гарантиях безопасности Украины: кто в нее входит

president.gov.ua

Украинская делегация будет заниматься подготовкой и согласованием проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об официальном создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

Соответствующий указ №221 появился на сайте офиса президента в понедельник, 4 апреля.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины", — говорится в документе.

В частности, в украинскую делегацию входят:

  • Давид Арахамия – народный депутат Украины, глава делегации
  • Андрей Костин – народный депутат Украины, член делегации (по согласию)
  • Дмитрий Лубинец – народный депутат Украины, член делегации (по согласию)
  • Денис Малюска – министр юстиции Украины, член делегации
  • Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса президента Украины, член делегации
  • Алексей Резинков – министр обороны Украины, член делегации
  • Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации
  • Рустем Умеров – народный депутат Украины, член делегации (по согласию)
  • Александр Малиновский – юрист-международник, эксперт делегации
  • Александр Чалый – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, эксперт делегации.

Главе украинской делегации Давиду Арахамии разрешено по согласованию с министром иностранных дел Украины изменять состав делегации Украины, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Напомним, ранее глава украинской делегации Арахамия назвал единственное условие, при котором украинская делегация не будет подписывать ни одного документа на переговорах с РФ.

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