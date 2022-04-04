Зеленский официально создал делегацию для переговоров с РФ о гарантиях безопасности Украины: кто в нее входит

Украинская делегация будет заниматься подготовкой и согласованием проекта договора о гарантиях безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об официальном создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности.
Соответствующий указ №221 появился на сайте офиса президента в понедельник, 4 апреля.
"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины", — говорится в документе.
В частности, в украинскую делегацию входят:
- Давид Арахамия – народный депутат Украины, глава делегации
- Андрей Костин – народный депутат Украины, член делегации (по согласию)
- Дмитрий Лубинец – народный депутат Украины, член делегации (по согласию)
- Денис Малюска – министр юстиции Украины, член делегации
- Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса президента Украины, член делегации
- Алексей Резинков – министр обороны Украины, член делегации
- Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации
- Рустем Умеров – народный депутат Украины, член делегации (по согласию)
- Александр Малиновский – юрист-международник, эксперт делегации
- Александр Чалый – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, эксперт делегации.
Главе украинской делегации Давиду Арахамии разрешено по согласованию с министром иностранных дел Украины изменять состав делегации Украины, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.
Напомним, ранее глава украинской делегации Арахамия назвал единственное условие, при котором украинская делегация не будет подписывать ни одного документа на переговорах с РФ.
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