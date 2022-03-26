Зеленский: "Оккупантам не поможет ни пропаганда, ни раздача рублей, ни маргиналы, которых ищут по всем мусорникам"

Зеленский: "Оккупантам не поможет ни пропаганда, ни раздача рублей, ни маргиналы, которых ищут по всем мусорникам"

По словам президента, ответ российским войскам будет только один: ненависть и презрение.

Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Неизбежно придут вооруженные силы Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу, 26 марта.

"Оккупантам не поможет ничего, что они делают", - обращение Владимира Зеленского

"Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение камлания московских телеведущих, открытки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу", — отметил он.

По словам главы государства, не поможет и подкуп маргиналов, которых оккупанты ищут по всем мусорникам, чтобы изобразить якобы пророссийские власти.

"Ответ российским войскам будет только один: ненависть и презрение. И неизбежно придут Вооруженные Силы Украины", – резюмировал президент.

Также Зеленский рассказал, что обычные селяне голыми руками берут в плен пилотов сбитых российских самолетов, а фермеры забирают вражескую технику на полях.

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