Зеленский: оккупанты продолжают считать захват Киева своей целью

Президент говорит, что оккупанты пытаются взять столицу под контроль.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ужесточили оборону Киева и области. Оккупантам не удастся захватить столицу.

“Оккупанты продолжают считать захват столицы своей целью, ключевой целью, политической. Они надеются, что контроль над Киевом даст контроль над Украиной. Это абсурд. Со всех точек зрения. Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области я назначил руководителем военной оборонной администрации Александра Павлюка. Поэтому ситуация в области получила больше внимания”, — сказал президент.

Как сообщалось, 15 марта в Святошинском районе Киева боеприпас попал в два жилых дома. Боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего произошло незначительное повреждение. Кроме того, попало в шестнадцатиэтажное жилое здание, в результате чего произошли значительные разрушения здания и возникло возгорание от 1 до 16 этажей.

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