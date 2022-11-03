Зеленский описал, каким будет мир в случае применения РФ ядерного оружия: он навсегда изменится

Украинский президент Владимир Зеленский считает, если Россия решится применить ядерное оружие против Украины, мир изменится навсегда, а для самой РФ это будет иметь разрушительные последствия.

Об этом глава государства сказал на брифинге 3 ноября по результатам переговоров с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу в Киеве, сообщает Офис президента.

"Применение ядерного оружия уже свидетельствует о том, что это – ядерная война, Третья мировая. О чем тогда говорить? Какая разница, что будет после Третьей мировой войны? Если Россия будет применять ядерное оружие, то больше не будет того мира, в котором мы живем "То есть будет совсем другой мир, в котором государство, применявшее ядерное оружие, точно не будет. Я абсолютно в этом уверен. Они не удержат ни свое государство, ни свои политические позиции внутри государства. Я думаю, что они будут разбираться в революционных процессах внутри" своего государства", – сказал Зеленский.

Глава Украины отметил, что сценарий применения ядерного оружия Россией сложно рассматривать серьезно. Впрочем, трудно назвать адекватными шаги, которые военно-политическое руководство России предпринимало в Украине.

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Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Годжес уверен, что Россия не будет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины. По его мнению, у РФ нет войск, которые могли бы это правильно сделать.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что руководство Китая найдет "четкие слова" для Кремля из-за развязанной войной против Украины и постоянными угрозами применить ядерное оружие.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский не уверен, применит ли Россия ядерное оружие, однако отказался оценивать такой риск.

В России обсуждают применение ядерного оружия в Украине - США

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