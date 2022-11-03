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Зеленский описал, каким будет мир в случае применения РФ ядерного оружия: он навсегда изменится

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Зеленский описал, каким будет мир в случае применения РФ ядерного оружия: он навсегда изменится

Фото: Офис президента Украины

Применение Россией ядерного оружия будет оказывать разрушительное влияние на процессы внутри самой страны.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, если Россия решится применить ядерное оружие против Украины, мир изменится навсегда, а для самой РФ это будет иметь разрушительные последствия.

Об этом глава государства сказал на брифинге 3 ноября по результатам переговоров с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу в Киеве, сообщает Офис президента.

"Применение ядерного оружия уже свидетельствует о том, что это – ядерная война, Третья мировая. О чем тогда говорить? Какая разница, что будет после Третьей мировой войны? Если Россия будет применять ядерное оружие, то больше не будет того мира, в котором мы живем "То есть будет совсем другой мир, в котором государство, применявшее ядерное оружие, точно не будет. Я абсолютно в этом уверен. Они не удержат ни свое государство, ни свои политические позиции внутри государства. Я думаю, что они будут разбираться в революционных процессах внутри" своего государства", – сказал Зеленский.

Глава Украины отметил, что сценарий применения ядерного оружия Россией сложно рассматривать серьезно. Впрочем, трудно назвать адекватными шаги, которые военно-политическое руководство России предпринимало в Украине.

Ядерные угрозы России: последние новости

Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Годжес уверен, что Россия не будет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины. По его мнению, у РФ нет войск, которые могли бы это правильно сделать.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что руководство Китая найдет "четкие слова" для Кремля из-за развязанной войной против Украины и постоянными угрозами применить ядерное оружие.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский не уверен, применит ли Россия ядерное оружие, однако отказался оценивать такой риск.

В России обсуждают применение ядерного оружия в Украине - США

В России обсуждают применение ядерного оружия в Украине - США

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Дата публикации
Просмотры
592
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