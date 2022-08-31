Зеленский описал ситуацию на фронте: "Активные боевые действия с применением всех видов вооружения"

В войне против Украины российские войска используют все виды вооружения, не считая орудия массового поражения. Активные боевые действия продолжаются на линии фронта протяженностью 1300 км.

Оккупанты не сдерживают себя нормами конвенций и элементарной человечности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в выступлении на ежегодной конференции Forum 2000 в Праге 31 августа.

"Протяженность линии фронта на украинской земле составляет 2,5 тысячи километров. Активные боевые действия с применением всех видов вооружения, кроме, к счастью, оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1300 километров. Представьте этот масштаб. Это как путь от Киева до Праги", – заметил глава государства.

Он добавил, что Россия бросает на фронт все, что у нее есть. И у РФ осталось очень много оружия и снарядов еще со времен Советского Союза.

"И оккупанты не сдерживают себя нормами каких-либо конвенций и даже элементарной человечности. Они жестоко обстреливают наши города из артиллерии. Каждый день, каждую ночь люди гибнут от этих страшных обстрелов, от ракетных, авиационных ударов", — подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что уровень террора на оккупированных территориях Украины достиг уровня, который Европа видела во время Второй мировой войны от нацистов.

Напомним, по данным американских аналитиков, Россия готовится к более мощному наступлению украинских сил, поэтому корректирует перекидывание военных и техники, а также меняет приоритеты.

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