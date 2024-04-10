Зеленский описал жуткое будущее Украины без помощи США: "Будет много жертв и крови"

Владимир Зеленский признал, что поражение Украины в войне Путина сейчас выглядит возможным, если США не объявят новый пакет военной помощи.

Об этом президент Украины сказал в интервью немецкому изданию Bild.

Также читайте Американские дроны не оправдали ожиданий Украины и Пентагона в войне — WSJ

"Он все уничтожит. Он убьет очень много людей. Большинство людей не уйдут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", – считает глава государства.

Также Зеленский признался, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны в защите гражданского населения от российских атак.

"Систем ПВО у нас недостаточно. Путин понимает только силу. Он чувствует себя как животное. Если не сможешь защититься, он уничтожит еще больше. Его желание — завладеть всей Украиной", — подчеркнул он.

Напомним, в Белом доме заявили, что бездействие Конгресса приводит к потерям Украиной позиций на поле боя.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.