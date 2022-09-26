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Зеленский особо отметил воинов трех бригад, которые сейчас защищают Украину в Донецкой области

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Зеленский особо отметил воинов трех бригад, которые сейчас защищают Украину в Донецкой области

Иллюстративное фото / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Президент отметил, что всего 2 135 бойцов этих трех бригад уже отмечены государственными наградами.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто защищает наше государство. Особо он отметил бойцов трех бригад: 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 10-й отдельной горно-штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 26 сентября.

"Особенно хочу сегодня отметить воинов, которые сейчас защищают Украину в Донецкой области. Бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады — за героическую оборону на Бахмутском направлении. А также хочу отметить воинов 8 десантно-штурмовой бригады за решительные и грамотные действия при освобождении нашей территории. Спасибо вам, парни! Вечная слава всем, кто одерживает победу для Украины!" – сказал президент.

Зеленский добавил, что всего 2 135 бойцов этих трех бригад уже отмечены государственными наградами.

Напомним, президент рассказал, на каком участке фронта сейчас самая сложная ситуация.

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