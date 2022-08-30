Зеленский особо поблагодарил бойцов четырех бригад, защищающих Бахмутское направление

В то же время, президент обратился к украинцам, проживающим в Крыму.

Активные боевые действия происходят почти по всей линии фронта – и на юге, и на Харьковщине, и на Донбассе.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

В течение этих суток оккупанты жестоко обстреливали Харьков, Николаев, другие наши города. И почти всюду – именно гражданскую инфраструктуру.

Лишь один российский обстрел Харькова унес сегодня жизни пяти человек, еще 12 ранены. Есть жертвы и по причине других обстрелов... Вечная память всем, чью жизнь унесли оккупанты!

"Вооруженные Силы нашего государства, наши спецслужбы, наша разведка делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на этот страшный террор, который Россия принесла на нашу землю", — отметил Зеленский.

По его словам, на всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места. Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы кафиров, их технику, где бы они ни размещались.

"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: убежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – сказал он.

Президент поблагодарил бойцов 56-й и 110-й бригад, которые проявляют максимальную стойкость и героизм на Авдеевском направлении. Воинам 53-й и 93-й бригад, защищающие Бахмутское направление, защищают мужественно, умно, героически.

Он сообщил, что российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – это уже завтра.

"А на Донбассе – украинский флаг и украинские герои. Несмотря на все – несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и "зеков", – отметил президент.

Владимир Зеленский обратился к украинцам, проживающим в Крыму и призвал их держаться подальше от российских военных объектов

"Также сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь как можно дальше от российских военных объектов, Не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов, сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее ", – сказал он.

Напомним, ранее депутат облсовета Сергей Хлань сообщил, что РФ формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет в направлении Херсонщины. Поэтому ВСУ бьют по мостам, чтобы эту технику не опрокинули поближе к линии фронта.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber