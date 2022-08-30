Зеленский особо поблагодарил бойцов четырех бригад, защищающих Бахмутское направление

В то же время, президент обратился к украинцам, проживающим в Крыму.
Активные боевые действия происходят почти по всей линии фронта – и на юге, и на Харьковщине, и на Донбассе.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.
В течение этих суток оккупанты жестоко обстреливали Харьков, Николаев, другие наши города. И почти всюду – именно гражданскую инфраструктуру.
Лишь один российский обстрел Харькова унес сегодня жизни пяти человек, еще 12 ранены. Есть жертвы и по причине других обстрелов... Вечная память всем, чью жизнь унесли оккупанты!
"Вооруженные Силы нашего государства, наши спецслужбы, наша разведка делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на этот страшный террор, который Россия принесла на нашу землю", — отметил Зеленский.
По его словам, на всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места. Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы кафиров, их технику, где бы они ни размещались.
"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: убежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – сказал он.
Президент поблагодарил бойцов 56-й и 110-й бригад, которые проявляют максимальную стойкость и героизм на Авдеевском направлении. Воинам 53-й и 93-й бригад, защищающие Бахмутское направление, защищают мужественно, умно, героически.
Он сообщил, что российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – это уже завтра.
"А на Донбассе – украинский флаг и украинские герои. Несмотря на все – несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и "зеков", – отметил президент.
Владимир Зеленский обратился к украинцам, проживающим в Крыму и призвал их держаться подальше от российских военных объектов
"Также сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь как можно дальше от российских военных объектов, Не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов, сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее ", – сказал он.
Напомним, ранее депутат облсовета Сергей Хлань сообщил, что РФ формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет в направлении Херсонщины. Поэтому ВСУ бьют по мостам, чтобы эту технику не опрокинули поближе к линии фронта.
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