Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский особо поблагодарил военных 92-й бригады и их командира, которые защищают Харьковщину от врага

Дата публикации
Просмотры
472
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский особо поблагодарил военных 92-й бригады и их командира, которые защищают Харьковщину от врага

Фото: Офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил всех защитников за отличную работу на поле боя, в частности, военных на Харьковском направлении.

Глава государства выразил благодарность военным и командиру 92-й бригады, защищающие Харьковщину от врага, за храбрость и мужество.

Об этом глава Украины сказал в традиционном видеообращении поздно вечером 1 сентября.

"А особенно сегодня хочу поблагодарить наших защитников на Харьковском направлении — 92-й бригаде, всех воинов и комбрига Федосенко. Спасибо за вашу храбрость, ребята! И также нашим Воздушным силам. Вчера очень хорошо отработали зенитчики на Донетчине — сбили очередной вертолет оккупант 205-й за время полномасштабной войны, и два беспилотника. В общей сложности уже более 800 российских беспилотников уничтожено. Сегодня же наши Воздушные силы неплохо отработали по вражеским ракетам – спасибо за результат!", — рассказал украинский президент.

Напомним, на фоне многочисленных поражений армия России вынуждена снова изменить планы по полной оккупации Донецкой области. Теперь российские военные планируют захватить регион до 15 сентября.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация