Зеленский особо поблагодарил военных 92-й бригады и их командира, которые защищают Харьковщину от врага

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил всех защитников за отличную работу на поле боя, в частности, военных на Харьковском направлении.

Глава государства выразил благодарность военным и командиру 92-й бригады, защищающие Харьковщину от врага, за храбрость и мужество.

Об этом глава Украины сказал в традиционном видеообращении поздно вечером 1 сентября.

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"А особенно сегодня хочу поблагодарить наших защитников на Харьковском направлении — 92-й бригаде, всех воинов и комбрига Федосенко. Спасибо за вашу храбрость, ребята! И также нашим Воздушным силам. Вчера очень хорошо отработали зенитчики на Донетчине — сбили очередной вертолет оккупант 205-й за время полномасштабной войны, и два беспилотника. В общей сложности уже более 800 российских беспилотников уничтожено. Сегодня же наши Воздушные силы неплохо отработали по вражеским ракетам – спасибо за результат!", — рассказал украинский президент.

Напомним, на фоне многочисленных поражений армия России вынуждена снова изменить планы по полной оккупации Донецкой области. Теперь российские военные планируют захватить регион до 15 сентября.

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